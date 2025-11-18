La presidenta del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Patricia Ramírez Kuri, estimó que en marzo de 2026 podría estar aprobado el Plan General de Desarrollo (PGD).

Asimismo, en entrevista con EL UNIVERSAL precisó que la consulta que se realiza sobre el proyecto de PGD, que regirá el futuro de la Ciudad por los próximos 20 años, no es ninguna simulación y todas las opiniones que se emitan podrían ser tomadas en cuenta para la construcción de este plan o servirían como insumos para la elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), que es el próximo documento de planeación que sigue.

“El plan general va a incorporar propuestas de líneas y estrategias generales que van a trazar políticas y estrategias para el Programa General de Ordenamiento Territorial; entonces, quizá algunas de las propuestas o varias de las propuestas, van a ser insumos que a lo mejor abonan al programa general o que se pueden incorporar también a las líneas generales que traza el plan general, o sea, es un proyecto en construcción, eso es lo que quisiera decir y que quedara claro para tu público, es una propuesta para discusión y deliberación, ¿por qué? porque partimos de un enfoque de planeación deliberativa, participativa y democrática”, mencionó.

Lee también Tras mil 224 días, reabren por completo la Línea 1 del Metro CDMX; “fue la renovación más rápida del mundo”, presume Brugada

Destacó que se realizarán foros, talleres, eventos en alcaldías e, incluso, se repartirá información casa por casa para que la gente conozca las 22 líneas de acción del proyecto de PGD que se está consultando y participen en su elaboración. En este sentido, mencionó que el éxito de esta consulta también dependerá de la participación ciudadana “porque finalmente estamos proponiendo un proyecto a consulta y estamos invitando a los distintos sectores y depende de estos que le den el toque de autenticidad”.

Las opiniones y propuestas, individuales o colectivas, podrán presentarse a través de las actividades participativas; por medio de la plataforma de participación digital del gobierno, Plaza Pública; de manera física, en las instalaciones del Instituto de Planeación, ubicadas en la calle San Lorenzo 712, primer piso, colonia del Valle Sur, y a través del correo electrónico: consultapgd@cdmx.gob.mx.

Patricia Ramírez Kuri expuso que los dos meses de consulta que se plantearon no son un plazo fijo, por lo que podrían extenderse.

Asimismo, defendió la legalidad del documento que se está poniendo a consulta, pues cumplió con lo que marca la Ley de Planeación “y también cumplió con los lineamientos que traza la Constitución Política de la Ciudad de México, claro que sí”.

Lee también Hay 80 mil ambulantes registrados en CDMX

Detalló que, en paralelo, a la consulta se irán sistematizando las opiniones recabadas y que cuando concluya este proceso el documento será sometido a la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación, que preside la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para su valoración y visto bueno.

Posteriormente, el proyecto será enviado al Congreso de la Ciudad de México para su aprobación final.

“Esperemos esta convergencia, voluntad y disposición de todos los sectores que convocamos a participar y que este plan esté aprobado en marzo, ese podría ser nuestro horizonte, antes del Mundial sí, definitivamente ese es nuestro propósito.

Lee también ¡Conócelo! Publican proyecto de Plan General de Desarrollo 2025-2045

“Entonces, aspiramos a eso y estamos trabajando para eso y estamos con la mejor disposición a tener relaciones de proximidad con los sectores que tengan interés en participar y también convocar a quienes pueden despertar su interés en participar a partir de nuestra comunicación con ellos, a partir de la difusión del documento. Vamos a tener también unas visitas casa por casa para dejar esta información; en fin, estamos abriendo distintos espacios para convocar a la participación”, sostuvo.

La directora del IPDP resaltó que los 22 ejes del proyecto de PGD están articulados uno con otro. “Por ejemplo, al hablar del sistema de cuidados, que es una de las líneas, pues está articulada a la línea transformadora de salud, hacia la construcción de una Ciudad productora de salud, educación y trabajo van también articulados”.