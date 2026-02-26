Teresa Shamah Levy, actual consejera presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), solicitó al Congreso local su ratificación como integrante del mismo.

A través de un oficio enviado al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, precisó que el periodo para el cual fue electa como consejera concluyó, “motivo por el cual, respetuosamente, solicito se lleve a cabo el proceso de mi ratificación como integrante del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México”.

La solicitud, dijo, se encuentra sustentada en el artículo 9 de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, que establece: “Las personas consejeras durarán en su encargo cuatro años, con la posibilidad de ser ratificadas, por única ocasión, por un periodo igual, previa aprobación por mayoría calificada del Congreso”.

Los restantes tres integrantes de Evalúa CDMX: Myriam Irma Cardozo Brum, Francisco Pamplona Rangel y Miguel Calderón Chelius también enviaron al Congreso su solicitud para ser ratificados en el cargo.

Ayer, las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo del Congreso local comenzaron con este proceso de ratificación, y aprobaron un acuerdo por el que se establece el formato y el calendario para las entrevistas correspondientes.

En sesión extraordinaria, se acordó que las entrevistas a las personas sujetas a ratificación se efectuarán el 4 de marzo en forma presencial en el salón Benita Galeana del Legislativo.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, Elizabeth Mateos, precisó que se dispondrá de tres instrumentos de información para realizar la evaluación: el currículum de cada aspirante, la exposición que presentarán durante las entrevistas y las observaciones que realice la ciudadanía.