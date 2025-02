El Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para prohibir las corridas de toros, que se suma a la iniciativa ciudadana que ya se discute para terminar con este tipo de espectáculos en la capital del país.

Esta propuesta a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad exime de esta prohibición a las peleas de gallos, y además propone que las autoridades capitalinas desarrollen planes y programas para que todas las personas que ofrezcan bienes o servicios en las plazas de toros, puedan dedicarse a otra actividad remunerada.

Asimismo, se propone que las secretarías de Desarrollo Económico, de Cultura y de Administración y Finanzas de la Ciudad, impulsarán la realización de acciones y aplicación de estímulos necesarios para promover la realización de espectáculos y actividades deportivas y culturales en las plazas de toros, de tal manera que la derrama económica para el comercio establecido alrededor de ellas, no se vea disminuida.

Lee también Pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres de 63 y 64 años ya empezó; consulta aquí horarios y fechas

Esta propuesta fue presentada en tribuna por el diputado Manuel Talayero, quien señaló que no se puede permitir que bajo el amparo de una tradición se normalice la tortura como entretenimiento.

“No es un asunto de gustos o de costumbres, es un tema de legalidad y de justicia. Nuestra legislación ya no admite interpretaciones ambiguas: el maltrato animal está prohibido. Y si está prohibido, no podemos seguir ignorándolo. El debate sobre la abolición de las corridas de toros en la Ciudad de México no es nuevo. Desde hace más de una década, distintas iniciativas han buscado su prohibición. Y, aunque en algunas ocasiones han avanzado, los intereses económicos y la resistencia al cambio han impedido que se concrete una decisión definitiva”, dijo.

Detalló que la iniciativa que presenta busca eliminar de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México la excepción que excluye a las corridas de toros, novilladas y becerradas de ser consideradas actos de maltrato y crueldad animal.

“Esta es una oportunidad histórica para demostrar que la Ciudad de México está del lado del respeto, de la evolución y de la coherencia jurídica. Compañeras y compañeros, no hay más tiempo que perder. La prohibición de las corridas de toros no es una cuestión de opiniones, sino de principios y de cumplimiento de la ley”, sostuvo.

Lee también Veterinarios exigen justicia y seguridad; marchan al Senado tras el asesinato de Héctor Hernández en Edomex

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Bienestar Animal y Administración Pública Local para su análisis y dictaminación.

Durante la presentación de esta iniciativa, se desplegó una manta con la fotografía de las y los diputados locales con la leyenda “estoy a favor o en contra de que se eliminen las corridas de toros”. Algunos diputados como Federico Chavez y Jannete Guerrero, del PAN y PT, respectivamente, se pronunciaron a favor de eliminar la tauromaquia.

Opinión internacional contra la tauromaquia

Durante la sesión ordinaria de este día en el Congreso local, se recibió la opinión en contra de las corridas de toros del presidente de Animal Defenders lnternational, Jan Creamer.

“Los espectáculos con animales pertenecen al pasado, a un tiempo en el que no teníamos evidencia científica sobre la sintiencia, la inteligencia, la capacidad de comunicación y de construir herramientas, los lazos familiares y las emociones de las otras especies. El maltrato animal por diversión no tiene justificación en la sociedad moderna. Respetuosamente, le solicitamos que apruebe esta iniciativa ciudadana que refleja el clamor ciudadano que no entiende cómo puede resultar placentera, alegre o jocosa la tortura y muerte de un animal a manos de varios humanos”, señala la opinión.

El texto señala que perpetuar espectáculos públicos crueles con animales, implica perpetuar la peligrosa figura de matar por dinero y por diversión, “la normalización de la violencia, la falta de consideración por el próximo y la transgresión es una ofensa a la dignidad humana”.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL