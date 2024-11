El diputado local de Morena Fernando Zárate, presentó una iniciativa para que sea obligatorio en la Ciudad de México el derecho al olvido en internet para cualquier persona.

Esta reforma a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, busca que información inadecuada, excesiva, desactualizada, no pertinente, ya no pertinente o falsa parcial o totalmente, sea bajada de la red.

“En una sociedad analógica, en donde el internet no existiría, si usted cometió algún defecto, error, etcétera, después de cierta cantidad de tiempo ya se hubieran olvidado de ello, pero en el internet de hoy, que es lo menos democrático que existe en este mundo tecnológico, las empresas con dinero o las personas con dinero lo que van a hacer es someterlos porque los van a manchar y esa mancha no se va a olvidar nunca en su vida, porque incluso si lo cometieron teniendo 10, 12, 14, 16 ó 30 años, cuando tengan 70 va a seguir en el internet, no sólo porque el internet deja una huella permanente, sino porque cualquier persona va a utilizar esos criterios para discriminarlos, juzgarlos segmentar distinto tipo de información para que continúe con ustedes el resto de su vida”, aseveró el legislador desde tribuna.

Recordó que el derecho al olvido es una realidad en Europa y se considera un derecho amplio que genera un balance inicial hacia el internet y buscadores que, por el tamaño y magnitud que tienen, así como la incidencia en la sociedad, pueden generar un daño totalmente desproporcionado, profundo, e incluso permanente.

Este derecho al olvido en internet será exigible por cualquier persona si cumple con los siguientes supuestos:

La información o datos ya no son requeridos por la persona responsable;

ya no son requeridos por la persona responsable; La información o datos no tiene como origen consentimiento o un fundamento legal expresamente previsto por las normas;

o un fundamento legal expresamente previsto por las normas; La información tuvo un f undamento legal y dejó de tenerlo, por haber retirado el consentimiento

y dejó de tenerlo, por haber retirado el consentimiento Existió una objeción y el responsable no respondió con una motivación exhaustiva, con fundamento legal, en el término de 3 días hábiles;

En el caso de marketing existió objeción;

existió objeción; Si la información o datos corresponden a menores de 18 años de edad;

de edad; En el caso de publicación sobre la comisión de presuntos delitos, si no existe una carpeta de investigación abierta y en curso, o si existe resolución firme sobre el no ejercicio de la acción penal; y

Si la información en su fuente original tiene más de 10 años de antigüedad.

Los únicos requisitos que deberá cubrir el peticionario será la identificación de los URLs materia del ejercicio del derecho al olvido; una explicación breve y concisa sobre las razones o motivos para ejercer el derecho; la causa o hipótesis legal en que se basa su petición; el enunciado, oración o palabras relacionadas con la búsqueda y resultados que deben eliminarse, incluyendo el nombre y/o alias; correo electrónico para contacto; e identificación oficial.

“Hay páginas que replican, esas también se deben bajar; entonces, sencillo, en 30 días Google, Facebook, Meta o lo que ustedes quieran ustedes que se denominan motores de búsqueda, va a tener que empezar a respetar a los ciudadanos y que nosotros ejerzamos los derechos y ellos, proporcionalmente, respondan ante la sociedad”, concluyó Fernando Zárate.

aov/cr