Por atentar contra un derecho humano universal irrenunciable, que es el acceso al agua, vecinos y candidatos de Movimiento Ciudadano en la alcaldía Benito Juárez denunciaron al coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Bernardo Carmona Paredes, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El recurso legal fue ingresado por la senadora Laura Ballesteros; el candidato a alcalde en la Benito Juárez, Rodrigo Cordera Thacker; el candidato a diputado local por el distrito 17, Luis Manuel Hernández León, y su suplente, Estefanía España Kanafany, así como por la aspirante a concejala, Úrsula Amaranta Martínez Barrueta, respaldada por más de 50 firmas de vecinos de las colonias Noche Buena, Nápoles, Portales, Anzúres y del Valle.

"Si yo, siendo vecina, pero en mi carácter de senadora fui ignorada por mi llamado al gobierno de la ciudad para que informara a la ciudadanía sobre lo que estaba pasando, qué pueden esperar el resto de los vecinos que, con justa razón, tienen cerrada una vialidad y montaron su campamento para exigir respuesta real y suficiente", expresó Ballesteros.

A las afueras del edificio de la FGCDMX en la colonia Doctores, Rodrigo Cordera Thacker comentó que ha platicado con los vecinos del plantón de Insurgentes, quienes le han expresado su preocupación por el discurso de politización del tema por parte del gobierno de la ciudad y otros actores políticos de la alcaldía.

Lee también “No ha quedado claro”, dicen vecinos en plantón por agua contaminada en Benito Juárez

"Este es un problema que es gravísimo, porque va más allá de los colores y banderas políticas, hablamos de un derecho humano básico e irrenunciable, que algunos han utilizado para hacer campaña, cuando ellos mismos han minimizado el hecho y no han acompañados a los vecinos, que también el gobierno de la ciudad hable del por qué, cómo ocurrió y que den solución a las y los vecinos", sostuvo.

Lee también Gobierno de la CDMX emite recomendaciones ante olor a combustible en agua potable en Benito Juárez

La denuncia penal es parte de una serie de medidas administrativas a realizar, que incluye también una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México, contra el mismo titular del Sacmex y de quién resulte responsable por todos actos de omisión y de irresponsabilidad.

La denuncia ingresada está fundamentada en el Art. 346 Fracción II del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal por verter sustancias, líquidos o químicos en la red hidráulica, pero también por omisión ante la falta de revisión o supervisión de la operación en el surtido de la red hidráulica.

"Esta forma de atender el tema por parte del gobierno de la ciudad es sistemático de la 4T, donde Florencia Serranía no asumió su responsabilidad por la caída del tramo de la Línea 12 del Metro y que ahora no queremos se repita por este tema, que aún no tiene víctimas y esperemos no las haya, pero que sí debe tener un deslinde de responsabilidades con la seriedad del caso", finalizó Laura Ballesteros, quién mantiene el reto de dar un trago de agua al jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres y los funcionarios del gobierno local a una muestra sacar del grifo de su casa.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl