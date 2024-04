El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que no son confiables los resultados difundidos por Vasa Instalaciones, respecto de la calidad del agua en la zona norponiente de la alcaldía Benito Juárez, donde la empresa advierte que el líquido tiene presencia de contaminantes orgánicos derivados del petróleo.

A través de una tarjeta informativa, Sacmex aclaró que Vasa Instalaciones no es un laboratorio de análisis, pues el giro de esa empresa es instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para construcciones, como regaderas con filtro.

“No se dedica al análisis de agua. No cuenta con la experiencia para realizar pruebas de laboratorio y no está certificada para ello, por lo que los resultados difundidos no son confiables”, señala la información de la dependencia capitalina.

Lee también Sube tensión entre vecinos y gobierno de CDMX por agua en BJ

En el documento difundido por la empresa, se menciona que se realizó un tratamiento de oxidación férrica más floculación a tres muestras, las cuales arrojaron presencia de contaminantes orgánicos derivados del petróleo en diferentes proporciones, con variación de entre un 7 y un 20% que en presencia de cloro se pueden generar subproductos cancerígenos.

“Pero no menciona qué método o norma se aplicó para poder determinar la presencia de compuestos orgánicos volátiles, ya que el tratamiento que se dio a las muestras solo sirve para oxidarla y no para poder determinar compuestos orgánicos volátiles y no todos reaccionan al cloro, por lo que mencionar que son subproductos cancerígenos es incorrecto, ya que para poder determinarlo se requeriría de un análisis por cromatografía de gases-masas y los estándares correspondientes que permitan cuantificarlos”, señala Sacmex.

Tras indicar que ese organismo (el Sacmex) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil han realizado análisis a más de mil 500 muestras en laboratorios especializados, enfatiza que el Gobierno capitalino reitera el exhorto a no desinformar a los vecinos.

🔴#SACMEX informa: 📢 con respecto a los resultados que circulan en redes sociales acerca de pruebas realizadas por VASA INSTALACIONES de una muestra de agua relacionada con el problema de calidad suscitado en la zona norponiente de @BJAlcaldia: pic.twitter.com/7muel1MxDg — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) April 12, 2024









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl