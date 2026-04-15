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Onda de calor sofoca al menos nueve estados con temperaturas de hasta 45 grados; llaman a extremar precauciones
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán los 28°C para este miércoles 15 de abril en la Ciudad de México. Se prevé que también el jueves 16 de abril haya ambiente muy caluroso.
Para este miércoles, se espera que haya cielo despejado a medio nublado y condiciones para lluvias ligeras dispersas. Además, se esperan vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 28°C por la tarde, mientras que la mínima será de 15°C.
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mahc/LL
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