Por pandemia, prevén extender apoyos a 7 mil adultos mayores más en Iztapalapa

Al menos siete mil adultos mayores de la alcaldía Iztapalapa recibirán la tarjeta del Programa de Ayuda Económica y Bienestar Integral, creado en medio de la contingencia sanitaria por Covid-19.

“Estoy tranquila porque mis hijos me ayudan con los gastos, pero a veces me cuesta trabajo juntar para mis medicamentos de la presión y con este apoyo podré comprarlas”, dice María Elena Frías, de 65 años de edad.

Martha Fernández, de 66 años, planea comprar despensa suficiente para un mes y salir lo menos posible.

“Creo que aún no hay tanta conciencia (frente a la pandemia) porque hay mucha gente que anda como si nada, por eso casi no salgo de casa”, comenta.

Ellas forman parte del 70% de personas entre 64 y 67 años de edad que hay en la demarcación y que hasta ahora han recibido el apoyo. En total, se ha entregado a 33 mil 300 personas.

Las tarjetas que tendrán un saldo de entre mil 200 y mil 800 pesos y se entregarán directamente a los domicilios de quienes se registraron, para evitar exponerlos al salir de casa y usar transporte público.

La alcaldesa Clara Brugada, que se reincorporó a sus actividades tras recuperarse del Covid-19, afirmó que el programa es una forma de garantizar a los adultos mayores un mínimo vital que les brinde mayor autonomía ante la crisis económica derivada de la pandemia.

“Somos la alcaldía con más adultos mayores, este apoyo es para que se mantengan en casa bajo mejores condiciones porque sabemos que no se puede enfrentar el confinamiento sin ayuda, sabemos que es mínimo, pero no dejan de ser nuestra prioridad” dijo.

Sobre su estado de salid, comentó “ya tengo mi resultado en el que aparece que ya no tengo Covid, salgo negativa y eso me ha permitido regresar a las actividades, poco a poco me voy a ir incorporando”.

Brugada llamó a la población a mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte durante las próximas semanas y, en tanto no haya una vacuna, exhortó a los más jóvenes a protegerse para evitar así contagiar a sus padres y abuelos.

