Por Cuaresma, prevén derrama de mil 523 mdp en CDMX, un 23% más que en 2022

Fadlala Akabani Hneide, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, explicó que del 22 de febrero al 6 de abril de 2023 se pronostica una derrama económica de mil 523 millones de pesos en la capital, lo que representa un aumento de casi 100 millones de pesos —un 23% más— respecto a lo registrado en 2022, donde al menos un 75% de productos se comercializarán en la Nueva Viga y los Mercados Públicos de la capital del país.

En el marco del inicio de la temporada de cuaresma 2023 la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (Comepesca) presentaron la campaña: Del Agua a tu Mesa, ¡Come rico, come sano, come pescados y mariscos mexicanos! “Del Agua a tu Mesa. ¡Come Rico, Come Sano, Come Pescados y Mariscos Mexicanos!”, que tiene como objetivo fomentar el consumo de las especies de la pesca y acuacultura nacional.

“Este tipo de campañas, como la de Comepesca, son importantes debido a que incentivan el consumo de comida saludable, al mismo tiempo que repercuten positivamente en la economía local, ya que este año la derrama económica impactará de forma positiva a 2 mil 498 establecimientos de todos los tamaños en los que trabajan 17 mil 340 personas” indicó.

Por su parte, Iván del Mazo, productor y representante de Comepesca, señaló que las colaboraciones entre el sector público y el gobierno favorecen la economía y la salud de la ciudadanía, ya que con la campaña “Del Agua a tu mesa” se fortalece el consumo de pescado mexicano ayudando a las y los productores, al igual que a la salud de los capitalinos.

Héctor Montes, Estratega Comercial de atún Tuny, informó que México produce un valor de consumo de 50 mil millones de pesos con la venta de pescados y mariscos, por lo que campañas como la desarrollada con Sedeco y Comepesca fortalecen la sinergia pública, privada y civil para la mejoría del mercado.

La Sedeco recomienda a las personas que planean visitar centros de abasto para surtirse de alimentos para la tradicional cuaresma, priorizar las compras anticipadas, así como impulsar el mercado interno al comprar en negocios de barrio.

