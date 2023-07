Desde el lunes y previo al inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó el operativo “Romería de Venta de Útiles Escolares 2023” en calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que desplegarán 138 oficiales.

Además, estará apoyados con 9 patrullas y para la atención de emergencias se destinará una motoambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos, Cóndores realizará sobrevuelos preventivos en la zona.

Dicho dispositivo comenzó desde las 06:00 horas del día lunes 10 de julio y concluirá el 10 de septiembre, en donde los uniformados recorrerán las calles donde se registre la mayor afluencia de compradores en puestos fijos y semifijos, tales como República de Uruguay, República del Salvador, Mesones y Regina, entre otras.

La SSC recomendó utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras, nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fraudes como la clonación o robo de datos, no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero, no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.