Al concluir 2025, 21 mercados públicos contarán con sistema de captación de agua de lluvia, lo que representará una inversión de 20 millones de pesos.

De acuerdo con el informe del secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, que presentará ante el Congreso local con motivo de la glosa del Primer Informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en marzo pasado comenzó este programa con la instalación de un sistema de captación de agua de lluvia de 860 metros cuadrados en la parte superior del Mercado Martínez de la Torre, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Entre los centros de abasto que contarán con este sistema están Mixcoac, Beethoven, Morelos y Martínez de la Torre.

“Hasta agosto de 2025 se han instalado siete sistemas con capacidad para captar agua de lluvia en una superficie de 5 mil 950 metros cuadrados”, destaca.

El funcionario subrayó que la capital enfrenta una crisis hídrica estructural provocada por el crecimiento urbano acelerado, el agotamiento de los mantos acuíferos y el cambio climático.

“En este contexto, los mercados públicos —infraestructura estratégica para el abastecimiento alimentario y la economía local— enfrentan problemas frecuentes de desabasto, lo cual impacta su operación diaria y la calidad de vida de comerciantes y usuarios”, sostuvo.