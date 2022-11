Pisos irregulares del "Cártel Inmobiliario" equivalen a seis torres Mitikah: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que el número de pisos irregulares autorizados por el llamado "Cártel Inmobiliario" de la alcaldía Benito Juárez, equivale a la construcción de seis torres Mitikah.

“El número de pisos irregulares en la alcaldía Benito Juárez del 2012 a la fecha equivale a la construcción de seis torrea Mitikahs, para que vean de qué tamaño es la corrupción inmobiliaria”, señaló.

Agregó que la construcción de pisos excedentes "no tiene que tiene que ver con (la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) y la (la Secretaría de Medio Ambiente) ya se revisó el tema".

En conferencia, la mandataria capitalina dijo que la próxima semana dará a conocer más detalles y que en las mesas de diálogo con vecinos se está haciendo la valoración sobre esos pisos donde se construyeron viviendas y fueron compradas de buena fe.

"Fue la corrupción inmobiliaria y todavía, todavía. Qué no tiene que ver Seduvi y Medio Ambiente ya se revisó todo. (...) Corrupción no tiene otra explicación, cuando el uso de suelo dice seis pisos hay otros esquemas donde se permite un poco más en ciertas avenidas, se llama intercambio de potencialidades, pero en estos casos de la investigación que se está haciendo no tienen ningún sustento legal", aseguró la mandataria capitalina.

Les doy un dato para que dimensionen la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez: el número de pisos irregulares construidos en esta alcaldía desde el 2012 a la fecha, equivale a construir seis veces la Torre Mítikah. pic.twitter.com/364fxD5Hav — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 9, 2022

axl