Pifia en monto para empleos en CDMX

Otro error más tuvo que ser rectificado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta vez por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, a cargo de Jesús Esteva Medina, quien tuvo que hacer cambios en los apoyos económicos del programa de empleo temporal; en lugar de 11 mil pesos, se publicó que el límite de apoyo fuera de ¡15 mil!, por lo que tuvo que ser modificado, debido a que representaba un alto costo para el erario. Nos hacen ver que este tipo de errores podría crear confusión y repercusiones en la ciudadanía, sobre todo en generar desconfianza, por lo que las autoridades deben tener más cuidado a la hora de oficializar sus anuncios.

Panistas deshojan la margarita



Los panistas continúan deshojando la margarita en la definición de sus posibles candidaturas a las alcaldías de la capital del país. Nos comentan que en Cuajimalpa arroparán al actual titular, Adrián Rubalcava, quien ya renunció al PRI y anda buscando un espacio político. Por otra parte, en Azcapotzalco la apuesta, hasta el momento, es por la diputada Margarita Saldaña, quien ganó unos comicios intermedios y tiene su ronchita política, además de que le apuestan, dicen, al gris trabajo del morenista Vidal Llerenas en la alcaldía.

Rector de UAEMex reta a Congreso



Le podría costar muy caro el pataleo que ha venido haciendo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, luego de que el Congreso mexiquense, por unanimidad, nombró al contralor de esa institución, Victorino Barrios, y don Alfredo se amparó para que no entrara funciones hasta saber “qué lineamientos, funciones o facultades” tendrá. Para los diputados de todas las bancadas la importancia de designar al titular del puesto fue clara: no hay finanzas sanas en la UAEMex y si bien la institución es autónoma, requiere un contralor externo que asegure el destino del dinero de la máxima casa de estudios mexiquense. La advertencia está dada, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, dijo que si hoy no permiten trabajar al contralor, podrían denunciar el hecho ante la fiscalía por desacato.