Toluca, Méx.— La presidenta municipal de Ocoyoacac, Nancy Valdez Ruiz admitió que el problema de tala clandestina persiste y afecta principalmente a la comunidad de San Pedro Atlapulco, identificando una pérdida de 1.5 kilómetros de cobertura forestal.

Refirió que la problemática inició en el municipio vecino de Xalatlaco; sin embargo, ya comienza a afectar a Ocoyoacac, por lo que se mantienen en coordinación con la policía estatal y la Guardia Nacional, así como con comisarios ejidales para contenerla.

Para hacer frente a quienes se han organizado para talar ilegalmente los árboles, la edil comentó que se instaló un Comité de Vigilancia permanente para identificar el momento en que se afecta la masa forestal y reaccionar.

Luego de la quema de tres vehículos presuntamente de los talamontes, el pasado 15 de junio, la alcaldesa informó que se realizan recorridos con elementos municipales, de la Secretaría de Seguridad estatal y de la Guardia Nacional para enfrentar el problema.

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