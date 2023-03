Piden revisar caso de Jorge Cervantes

Familiares y amigos de Jorge Ignacio Cervantes Rodríguez, quien tiene año y medio en prisión por una supuesta venganza de quien fuera su expareja, solicitaron a las autoridades de la Fiscalía Capitalina (FGJ-CDMX), así como del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX), que revisen su expediente, el cual, aseguran, está repleto de irregularidades e incluso carece de pruebas contundentes en su contra, pese a eso, sigue tras las rejas sin posibilidades de obtener su libertad.

Los familiares no descartan incluso que la expareja del imputado esté detrás de las irregularidades, pues ella se dice “influyente” y a través de presuntos sobornos y actos de corrupción ha logrado que Jorge Ignacio siga privado de su libertad.

“Son más de 11 años de persecución en contra de él, en todos los procesos, peritajes e incluso declaraciones de la acusante hay muchas inconsistencias, creemos que hay mucha corrupción en este caso”, explica Juan Pablo, familiar del imputado.

“La mujer, quien ostenta tener mucho poder y dinero, creó un caso a manera de teatro contra él, se maquilló hematomas y actúa como una persona víctima de lesiones ocasionadas por los supuestos golpes que recibió, cuando en realidad las lesiones que dice que le ocasionaron las tiene por un accidente automovilístico cuando esta mujer tenía 16 años.

“Aun así se presenta ante los doctores y peritos como víctima”, asegura.

“Nosotros lo que pedimos es un trato justo, que se revise el caso, que chequen las irregularidades que se han cometido y, sobre todo, que mi hermano salga de prisión porque no cometió ningún crimen, pero como sucede en todo el país, si eres influyente o tienes dinero puedes tener al que quieras en la cárcel y no se vale, no se vale que le echen a perder la vida a una persona inocente”, concluye.