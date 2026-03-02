Shakira se despide de su manada mexicana. Esta noche la llamada "Loba" se llega al escenario más importante del país: la plancha del Zócalo para cerrar, con broche de oro, su gira "Las mujeres ya no lloran".

Tras un récord de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, la colombiana se prepara para hacer historia con el show más grande, hasta ahora, de su carrera.

El espectáculo, que será completamente gratuito, arrancará en punto de las 21:00 horas; sin embargo, el acceso comenzó desde primera hora de este domingo. Incluso, algunos fans acamparon desde hace días, con tal de ver a la intérprete de "Ojos así" en primera fila.

Lee también Emocionada, Shakira monitorea la llegada de sus fans al Zócalo: "tomen mucha agua, por fa"

Espectáculos 08:15 PM Fans de Shakira abarrotan el Zócalo A minutos de que arranque el concierto gratuito de Shakira, el Zócalo de la capital ya luce lleno. Aunque todavía no hay una cifra oficial de asistentes, las cuenta oficial de X, Webcams México, ya mostró algunas imágenes del lugar y sus alrededores; incluso, reporta el lugar como abarrotado.



Espectáculos 05:06 PM Shakira manda mensaje a sus fans a horas de presentarse en el Zócalo A unas cuántas horas de arrancar su concierto en la plancha del Zócalo capitalino, la colombiana hizo uso de sus redes sociales para expresar su emoción y mandar un mensaje a sus fans. En un breve texto que compartió en sus historias de instagram, la colombiana reveló a sus fans que, aunque cuenta los minutos para verlos, también siente cierta nostalgia, pues es el final de una aventura que inició hace casi dos años. Asimismo, aprovechó para pedirles que se cuiden y prometió que esta noche será la más especial de sus vidas: "Veo que están acampando desde hace dos días. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darles todo. Los quiero tanto, son los mejores. Tomen mucha agua porfa", escribió

Espectáculos 05:12 PM ¿Dónde ver el concierto de Shakira? Para quienes no pueden asistir a la cita con "La Loba", habrá algunas alternativas para no perderse el concierto más esperado del año. La propia artista reveló que el show será transmitido a travpes de sus redes sociales oficiales, además de su canal de YouTube. Además, estará disponible en los canales del Gobierno capitalino: Canal de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México

Canal de YouTube Capital 21

Facebook Live de la Jefatura de Gobierno

