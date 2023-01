Piden que se llame al suplente de Von Roehrich; morenistas dicen que, por ética, panista pida licencia

Diputados locales de Morena solicitaron a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México que llame al suplente del panista Christian Von Roehrich para que rinda protesta; sin embargo, el Reglamento Interno del Poder Legislativo local aún ampara las inasistencias del exdelegado en Benito Juárez.

En conferencia de prensa, los diputados Nancy Núñez, Octavio Rivero y Jeancarlo Lozano precisaron que desde el pasado 8 de diciembre de 2022 Christian Von ha dejado de atender sus labores legislativas, pues en esa fecha le fue girada una orden de aprehensión en su contra.

Es decir, que desde ese día no se presentó a las sesiones del pleno, por lo que solicitaron que se llame a su suplente.

No obstante, de acuerdo al Artículo 8 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la suplencia de un diputado procede, entre otras cosas, cuando no se presente a cinco días de sesiones en un mismo período, sin causa justificada o sin previa licencia.

Este supuesto aún no aplicaría, pues Von se ausentó únicamente en tres sesiones seguidas del periodo ordinario de sesiones que concluyó el 15 de diciembre; mientras que el próximo periodo ordinario arranca hasta el 1 de febrero de este año, fecha en que se comenzarían a contar las cinco inasistencias en fila.

Es un tema de ética

Cuestionados al respecto, los legisladores de Morena precisaron que más allá de un tema administrativo, esto es algo ético.

“Como puede ser posible que desde el 8 de diciembre no tenga ninguna actividad legislativa, es un tema ético, si hay una orden de aprehensión sobre mí, pues presentas una licencia, pero (Christian Von) no ha presentado nada; entonces es un tema también de congruencia, de no tener una doble moral como siempre tienen, de seguir teniendo las prestaciones sin estar realizando ninguna actividad porque nadie lo ha visto; entonces más allá de algo administrativo, es un tema que no podemos naturalizar”, dijo Nancy Núñez.

Octavio Rivero recordó que ellos solicitaron licencia cuando fueron a promover la revocación de mandato, y destacó que hasta ahora piden que se llame al suplente de Von porque confiaban en la congruencia de Acción Nacional.

