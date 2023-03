Pide Sandra Cuevas a PAN, PRI y PRD dejar tibiezas y definir candidatos

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, llamó a la militancia y dirigencias nacionales y locales del PAN, PRI y PRD a dejar la “tibieza” y el miedo, porque a los “tibios no los quiere ni el diablo”, y a impulsar nuevos liderazgos ciudadanos y definir a los candidatos que habrán de ganar la elección en 2024.

“La Ciudad de México y este país nos está invitando a que dejemos la tibieza a un lado; nos necesita valientes, nos necesita fuertes.

Necesitamos dejar el terror que muchos de nosotros podemos tener por la forma en que nos está atacando el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador”, dijo al asistir al primer informe de labores del coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Espinosa Cházaro.

Subrayó que se deben dejar las tibiezas a un lado, y que durante sus recorridos por la alcaldía se lleva de la gente la necesidad de ver a un liderazgo que puedan apoyar en la Ciudad de México y en en el país:“necesitamos saber hacia dónde se van a ir todos nuestros esfuerzos”.

En este sentido, expuso que Morena tiene todo el apoyo económico “de todo lo que se están robando… mientras que nosotros tenemos el apoyo más importante: el apoyo de la gente que sale de su corazón como lo hemos visto en dos marchas enormes”.

No obstante, dijo, no se está viendo a quién van a apoyar en la Ciudad de México, a quién vamos a apoyar para la Presidencia.

“No se trata del PRD, para no perder el registro; no se trata del PRI, al que le debemos reconocer que fundó las grandes instituciones; no se trata del PAN, que es el que lleva la ventaja en todo el país. Se trata del México que están destruyendo, se trata de los alcaldes, diputados, senadores y gobernadores que están persiguiendo, todos los días”, comentó.

Sandra Cuevas advirtió que si los partidos no hacen nada, lo que va a ocurrir en el 2024 es que además de perder la Ciudad de México y el país, “no vamos a aguantar otros tres o seis años más con esta persecución política porque, o vamos a estar prófugos, o vamos a estar en la cárcel, o vamos a estar velando a alguien de nuestra familia”.

“Si no lo queremos ver y vamos a seguir de tibios, adelante. Eso es lo que nos espera. Demos la bienvenida a otras figuras. Hay que permitir que entre la sociedad civil, los perfiles ciudadanos, cambiemos la forma de hacer política, tenemos todo para triunfar. Estoy segura que si se hace una buena elección del perfil de candidato, se puede ganar este país”, aseveró.

Recordó que la Biblia dice que “a los tibios, ni el diablo los quiere, así que valor y autoridad, vamos a ganar en el 2024”.

Al respecto, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aceptó que son momentos de que cada quién tome sus definiciones porque está en riesgo la vida democrática del país, ante la imposición de una dictadura “por lo que debemos unir fuerzas y enfrentarnos sin miedo contra el poder”.

A su vez, Espinosa Cházaro hizo un llamado a la unidad política para enfrentar el autoritarismo gubernamental.

