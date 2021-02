Pide AMLO ser pacientes; garantiza dosis para todos

Ante la desorganización para la vacunación contra el Covid-19 en Ecatepec, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a que no se desespere, pues garantizó que habrá dosis para todos.

En la conferencia matutina, indicó que en el municipio mexiquense son 200 mil adultos mayores de 60 años que serán vacunados.

“Que no se desesperen y que piensen que en un solo día hay que ir, porque no, puede llevar una semana, y además no van a dejar de vacunar hasta que no estén todos. Si se piensa que es limitado pues entonces el primer día, el segundo día, hay muchísimos que quieren vacunarse y por eso las filas y por eso van desde un día antes a formarse. Entonces, que tengan esa información.

“En el caso de Ecatepec, son 200 mil adultos mayores de 60 hacia adelante y va a llevar una semana normal vacunarlos a todos, y hay dosis suficientes”, expuso.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo un llamado a la población a esperar su turno en los municipios donde viven y que no acudan a otros para ser inmunizados antes.

El Ejecutivo federal señaló que si no se termina en marzo con la vacunación en adultos mayores como se planea, no pasará de abril que todo este sector de la población esté inoculado cuando menos con una dosis.