Pese a lluvias, se mantiene mala calidad del aire en CDMX durante Navidad

Pese a las lluvias que se registraron este domingo, la mala calidad del aire se mantuvo en la Ciudad de México, de acuerdo con el monitoreo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

El portal de la Calidad del Aire registró a las 17:00 horas un índice de 123 puntos, es decir que la calidad era Mala, principalmente por la presencia de partículas PM2.5.

Las estaciones de monitoreo que registraron Mala calidad del aire fueron la UAM de Xochimilco, Santiago Acahualtepec y la Nezahualcóyotl, está última ubicada en el Estado de México.

Mientras tanto, en el resto de estaciones la calidad del aire era buena o aceptable, esto último en Camarones, Gustavo A. Madero y UAM-Iztapalapa.

Ante los reportes por mala calidad del aire en la Ciudad de México este domingo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC emitió una serie de recomendaciones para cuidar el aire y evitar las contingencias ambientales.

De este modo, el organismo llama a la población a compartir su automóvil, verificar que no haya fugas de gas en sus domicilios, utilizar bicicleta o transporte público en la medida de lo posible, usar productos biodegradables y evitar la pirotecnia.



Cuidemos la calidad del aire de la Ciudad de México y evitemos la contingencia ambiental:

Comparte tu auto

Verifica que no tengas fugas de gas

Usa bicicleta o transporte público

Utiliza productos biodegradables

No uses pirotecnia #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/rl0GlJnbVW

