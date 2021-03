Personal médico exige ser vacunado en Toluca

Toluca.- “¡Somos personal médico, queremos vacunas contra el Covid!”, externaron médicos y enfermeras independientes y del sector privado quienes protestaron este 22 de marzo frente al Centro de Convenciones de Toluca.



Desde el sábado autoridades de la Secretaría de Salud mexiquense informaron que habían concluido la vacunación a personal médico de primer nivel que se realizaba en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, por lo que a través de medios informarían las próximas fechas en que continuará la inmunización contra el coronavirus.



No obstante, este lunes muchos médicos y enfermeras del sector privado llegaron provenientes de diversos municipios mexiquenses del Valle de Toluca a exigir ser vacunados contra el SARS-CoV-2.



“Muchos de nuestro compañeros han fallecido, el fin de semana se vacunó, algunos llegamos el viernes y el sábado y ya no alcanzamos vacuna, hoy nos vuelven a citar y ¡nada más es una burla!”, externó un médico que ejerce por su cuenta le medicina en el municipio de Tenancingo.



“Exigimos que como parte de nuestros derechos, somos seres humanos y profesionales de la medicina, somos hijos, padres, madres y estamos exigiendo ser vacunados”, reiteraron a gritos.



Los médicos del sector privado “parece que no existimos, cuando estamos atendiendo a gran parte de la población enferma”, aseveró un profesional de la medicina.



“Tan sólo en Tenancingo, que es de donde yo vengo, más de 10 médicos han fallecido”, puntualizó.



A su vez autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México informaron que están en espera de la llegada de material biológico para continuar con la inoculación al sector médico.



Actualmente el 100% del personal de primera línea de atención a COVID-19 del Estado de México se encuentra inmunizado, por lo que se continuará con la vacunación del resto del personal médico en cuanto lleguen más dosis de antivirus.

También lee: Abuelitos se quedan sin vacuna contra Covid-19 en Toluca; acusan falta de información



lr/rdmd