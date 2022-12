Personal del TSJ toma calles para exigir pagos

Por segundo día consecutivo, empleados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) mantuvieron la protesta en contra del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, a quien acusan de entorpecer los pagos de dos quincenas, aguinaldo y vales de despensa que cada fin de año les otorga el órgano jurisdiccional a los trabajadores.

Este miércoles por la mañana los inconformes tomaron las calles y laboraron solamente un par de horas.

Algunos de los dirigentes coordinaron a los inconformes para pernoctar parte de la noche del martes a las afueras de las oficinas ubicadas en avenida Niños Héroes en la colonia Doctores, luego, en punto de las 9:00 horas del miércoles, se manifestaron con pancartas sobre la avenida Juárez, Dr. Río de la Loza, el Eje Central, lo que provocó caos vial y la molestia de los conductores y de todos aquellos que tendrían citas y audiencias en algunas de las salas del tribunal local.

Mientras que en los juzgados también se extendió la huelga, lo que retrasó —solamente ayer— poco más de mil juicios ya programados, luego y una vez que se enteraron que los recursos de aguinaldo, los vales y las quincenas atrasadas no llegarían, decidieron cerrar todos los juzgados, lo que afectó al sistema de justicia de la Ciudad de México, y anunciaron que la huelga y protesta seguirá hasta que no reciban lo que por ley les corresponde.

“Nosotros vamos a seguir con la misma postura, ese dinero ya estaba presupuestado, ya lo tenía el tribunal y que no nos los entreguen habla de un mal manejo de Rafael Guerra, por eso estamos pidiendo su destitución, que se vaya pero antes, que nos pague y que aclare qué está pasado en el tribunal, y no sólo eso, que diga dónde está el dinero, se lo robó, se lo gastó, no se lo dieron, dónde quedó si ya estaba presupuestado”, expuso Ramiro, uno de los empleados inconformes que pernoctó afuera de las oficinas de Niños Héroes.

A pesar de que los juzgados fueron “tomados” y se impide el ingreso al personal de confianza, algunos juicios llamados de “alto impacto” se realizaron vía remota; sin embargo, de momento no se sabe hasta cuando pueden seguir así, pues para realizar esas tareas también dependen de los empleados inconformes, de llegar a entorpecer esa situación, la situación de la impartición de justicia, podría colapsar, según confió un juez que despacha en el Reclusorio Norte.

Fuentes cercanas del Poder Judicial comentaron que no hay recursos y se requiere una ampliación.

Mientras, hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no ha manifestado alguna postura ante las inconformidades y movilizaciones de los trabajadores, quienes adelantaron, continuarán con la huelga hasta que no se resuelva su situación y les paguen su aguinaldo y vales.