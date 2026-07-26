Naucalpan, Méx.— Lourdes Medina acudió a la Zona Azul de Naucalpan para desayunar con su familia y al proceso para pagar su estacionamiento en los nuevos parquímetros que fueron instalados por el gobierno municipal lo calificó como complicado y sin lógica.

“Dice ahí que son cuatro pesos por 15 minutos de estacionamiento. Yo sólo vine una hora y entonces son 16 pesos los que debía pagar y como no podía porque le ponía las monedas y me las regresaba, tuve que bajar una aplicación y hacerlo en línea y ya cuando veo, no te acepta el pago de sólo 16 pesos, no deja meterle menos de 50 pesos”, dijo.

Néstor Fernández, locatario en la Zona Azul de Satélite, manifestó que existe molestia por la activación de los parquímetros, pues ahora debe pagar más de 150 pesos por estacionar su vehículo en una jornada laboral normal.

“Nos vinieron a afectar a todos porque ahora yo mejor me vengo en taxi y me resulta más económico pagar de ida y vuelta que traerme el coche y pagar. Creo que es más una medida recaudatoria que de poner orden en las calles, como dicen”, comentó.

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