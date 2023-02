Persecución a oposición es por miedo a seguir perdiendo la CDMX, acusa PAN capitalino

La persecución política orquestada desde el gobierno capitalino contra la oposición tiene como origen el miedo de Claudia Sheinbaum y de Morena a seguir perdiendo la Ciudad de México, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, presidente del Partido Acción Nacional en la capital.

“A pesar del obstinado interés del gobierno capitalino de fabricar delitos, perseguir e intimidar a nuestros alcaldes, no lo lograrán. No nos amedrentan, ni nos doblarán y por supuesto, no nos quedaremos callados. Denunciaremos todas sus intenciones de vincularlos a delitos inventados para satisfacer un interés absolutamente político”, dijo.

El líder del PAN capitalino afirmó que ni Claudia Sheinbaum ni Morena superan su derrota electoral de 2021 y buscan eliminar a sus adversarios políticos a través de la calumnia, la difamación y la creación de delitos por parte de la Fiscalía General de Justicia.

“Lo hemos dicho y lo sostenemos, en la Ciudad de México la aplicación de justicia se hace bajo criterios sesgados y de acuerdo a la filiación política, es así de claro: para los adversarios, persecución y creación de carpetas por denuncias anónimas; pero, para los afines a Morena, el encubrimiento”, sostuvo Atayde.

El dirigente del PAN en la Ciudad de México externó su respaldo al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y a sus servidores públicos ante la nueva embestida que la jefa de gobierno ha emprendido a través de la Fiscalía.

“Desde aquí expresamos todo el reconocimiento y apoyo a nuestro alcalde Santiago Taboada, de los mejores alcaldes de la Ciudad de México, ante esta nueva embestida de la Fiscalía de Claudia Sheinbaum”, expresó.

El líder de los panistas en la capital exigió a la fiscal Ernestina Godoy dejar de hacer un uso faccioso de la institución a su cargo y mejor resolver los asuntos pendientes, como lo sucedido en el Colegio Rebsamen, los feminicidios y las tragedias en el Metro, entre otros.





bmc