Perros drogados enfrentan a panistas

El concejal panista en Miguel Hidalgo, Raúl Paredes, salió a poner en su lugar a su compañero de partido y diputado local Federico Döring, luego de que este último difundió un comunicado acusando que en la alcaldía drogaban perros para asaltar viviendas. A través de redes sociales lo desmintió y le pidió no estar generando noticias falsas y especulaciones sobre un tema tan sensible como es el de la inseguridad. Agregó que diversas organizaciones de la alcaldía no tenían reportados casos de perros drogados. Así que al parecer una fake news hizo que se mordieran entre panistas, aunque decir de algunos militantes, nunca han sido muy buenos amigos, aunque compartan las siglas partidistas.

Una resolución legal con fondo político

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá hoy la impugnación que presentó su homólogo capitalino en contra del Congreso de la Ciudad de México por imponer a Moisés Vergara como contralor del organismo, pues consideran el hecho como una intromisión y que violenta la normatividad. Pero más allá del tema jurídico, aseguran que el asunto es un reflejo de las disputas entre los senadores Ricardo Monreal y Martí Batres, luego de que el legislador zacatecano impulsó como magistrado del Tribunal Electoral local a Armando Ambriz y la gente de Batres les mandó a Vergara. La resolución podrá dar luz, dicen, para que las disputas personales no peguen a la vida institucional, que lamentablemente se hace visible por este tipo de conflictos internos y no por su desempeño laboral.

Ven como un éxito la pista Ecologísssima

En el Fondo Mixto de Promoción Turística, que encabeza Paola Félix Díaz, nos dicen que están muy contentos con los resultados que tuvo la pista Ecologísssima, que instaló el Gobierno de la Ciudad en el Zócalo capitalino, en la que según sus cuentas durante los 23 días que operó recibieron a 222 mil 945 patinadores, lo que representó un aumento de 73% en la demanda, pues en comparación con los datos del año pasado la pista de hielo funcionó durante 41 días. Pero más allá del aforo, destacan que la pista cumplió con estándares internacionales, tuvo un ahorro en el costo de energía eléctrica, entre otros aspectos ambientales.

La notoria ausencia de Higinio Martínez

Nos dicen que en el encuentro con pueblos indígenas que sostuvo el pasado domingo en Texcoco el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, el gran ausente fue el senador morenista con licencia Higinio Martínez Miranda. Nos comentan que desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, proyecto que apoyaba el también el exalcalde de ese municipio, se registró un distanciamiento entre AMLO y el que es considerado el líder de Morena en la entidad mexiquense. ¿Sería que don Higinio tuvo otra cosa más importante que hacer ese día y no pudo asistir al primer evento del mandatario federal en tierras mexiquenses de este 2020 o tendrán razón los que aseguran que el morenista está enojado porque se vino abajo el NAIM? Las malas lenguas comentan que don Higinio tenía un interés en la terminal área, y no precisamente porque detonaría el desarrollo en la zona de Texococo.