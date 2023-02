“Payasada, que se diga FGJ autónoma”

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que es una “payasada” que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) diga que es autónoma cuando se dedica a perseguir a los opositores.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que las órdenes de aprehensión anunciadas ayer por la fiscalía contra funcionarios y exfuncionarios de Benito Juárez forman parte de una persecución política en su contra por su “destape” como aspirante a la Jefatura de Gobierno.

“Es ridículo y una payasada que este gobierno diga que es una fiscalía autónoma… les duele que les diga la verdad y les duele que no me voy a echar para atrás, y casualmente todo inicia cuando hago pública mi aspiración”, expuso.

El alcalde afirmó que no está amparado, no tiene miedo de que se le gire una orden de aprehensión y que no hay ninguna irregularidad en la construcción de City Towers.

“Yo no temo a nada, yo no me voy a doblar, no me van a callar, que hagan lo que quieran. Voy a defender la actuación de mi administración y, dicho sea de paso, ya me han investigado: ya me mandaron a la UIF, ya escanearon mis estados de cuenta, ¿qué más quieren?”, argumentó.

“Yo hice mis declaraciones públicas desde 2012, lo que tengo lo he declarado, no he ido quitándole el salario —como ellos— a los funcionarios públicos, yo trabajo desde los 15 años y te lo puedo acreditar… No me da miedo, aquí los voy a esperar y les vamos a ganar la Ciudad”.

Comentó que no hay casualidades en este caso, pues desde hace cuatro meses, fecha de su “destape”, la fiscalía capitalina ha iniciado investigaciones y girado órdenes de aprehensión, pero en el caso del derrumbe en la Línea 12 del Metro, por ejemplo, no hay avances en la indagatoria ni se buscó a la extitular Florencia Serranía.

Santiago Taboada mencionó que no duda de la probidad de la exfuncionaria detenida ni la de los dos servidores públicos buscados por la FGJ, pues por el caso de City Towers, aseguró, no hay ni un piso o departamento de más acreditado y únicamente les giraron las órdenes de aprehensión en función de que había 10% menos de área libre en el edificio dos años después de que se les autorizó.

De igual forma, el alcalde de Benito Juárez recordó que los proyectos no serían posibles si no existiera un Director Responsable de Obra (DRO), que es un auxiliar de la administración pública que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Por último, insistió en que no está amparado, pero, a través de un juicio, solicitará a la FGJ conocer si tiene carpetas de investigación en su contra, pues desde el año pasado la dependencia capitalina no le ha respondido a este requerimiento.