Tras el encendido de la rueda de la fortuna de lo que será el Parque Urbano Aztlán, en el Bosque de Chapultepec, el jefe de Gobierno, Martí Batres, reiteró que dará fecha de apertura una vez que esté consolidada la construcción e instalación de las 22 atracciones.

"Todavía no tenemos fecha para la apertura al público del Parque Aztlán, cuando ya veamos que está muy consolidado todo, daremos una fecha, pero a mí no me gustaría dar una fecha y tener que modificarla. Mejor nos esperamos porque todavía faltan algunas cosas", dijo.

Batres Guadarrama explicó que este martes se iluminó la rueda de la fortuna porque "ya estaban listas", con motivo del mes patrio.

"La empresa dijo, ya están listas, y como está el tema de que se prenden las luces en el Zócalo y ahora prendimos también en Reforma, a propósito de las fiestas patrias, también prendimos las luces de la rueda monumental de 85 metros de altura", explicó.

El mandatario recordó que el nuevo parque de diversiones, que sustituirá a la Feria de Chapultepec, contará con 22 atracciones, de las cuales, aún están pendientes siete, incluido el espacio multimedia con temática prehispánica.