Papás disfrutan de paseos y compras en familia

Édgar y Alejandro, además de compartir el apellido González, tienen otra cosa en común: ayer celebraron su primer Día del Padre.

Ambos coincidieron en que este festejo no es como el del 10 de mayo, pues hay menos gente en las calles, pero para ellos fue muy importante porque por primera vez llevaban en los brazos a sus bebés.

“Venimos a comer. Me parece muy bien este festejo, está más tranquilo que el Día de las Madres, de hecho no están llenos los restaurantes”, señaló Édgar González, quien hace seis meses se convirtió en padre.

En este sentido, Alejandro González apuntó que se sintió muy feliz en su primer Día del Padre, porque era algo que ya esperaba con ansias.

“Un festejo familiar con mi hija, mi esposa y mi suegra. Es muy padre que los papás tengamos un día para festejar. No se festeja como el Día de las Madres, pero nos dan esa importancia en la familia. Hoy corrí la carrera del Día del Padre, fue un evento muy emotivo. Me sentí bien, más porque me apoyó mi bebé y mi esposa”, detalló.

Durante un recorrido por algunas plazas comerciales se pudo comprobar que no había tanta afluencia de personas como se ve en los festejos del 10 de mayo.

Algunos locales se encontraban a 60% o 70% de aforo, aunque los dueños estaban confiados en que por la tarde-noche las cosas mejorarían.

Otro factor que influyó para que no hubiera tantas personas en las calles y plazas comerciales fue la lluvia que cayó en gran parte de la Ciudad, que en algunos casos pospuso el festejo.

Para Óscar Padilla fue el sexto año que festejó el Día del Padre, aunque recalcó que cada año es diferente y muy especial.

“Cuando son más pequeños [los niños] no tienen la conciencia de disfrutarlo, pero ahora lo festejo con ellas [sus hijas]. Hoy escogieron todo y pues será cine, comida y lo que ellas elijan y lo compartimos”, contó mientras esperaba su turno en el cine.

Asimismo, remarcó que como padres tienen un gran papel dentro de la familia: “Es un papel integral el que tenemos que cumplir, tenemos varias facetas, entre ellas cubrir ciertas necesidades de nuestros hijos, pero también ayudarles a soñar, a que crean un mundo distinto y enseñarles a soñar con mejorar las cosas”.

Durante el recorrido, también se pudieron observar papás e hijos que paseaban en bicicleta aprovechando esta fecha especial. Otros más iban por la ciclovía o cargando a sus bebés.

José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) estimó que las derrama económica por los festejos fue de 2 mil 137 millones de pesos, es decir, 11% más en comparación con 2021, pero 33.5% menos que 2019.