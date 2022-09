Papá de Tabe pide disculpas tras agresión con cuchillo a trabajador de Invea

Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ofreció una disculpa por haber amenazado con un cuchillo a un verificador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) que clausuró su taquería.

Ofrezco una sincera disculpa por lo del día de hoy. pic.twitter.com/dgJqnFJwRw — Daniel Tabe Tabe (@tabe_tabe4) September 28, 2022



A través de sus redes sociales, precisó que nada justifica lo que hizo, y que al momento de los hechos, sintió mucho coraje de que clausuraran su negocio.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a nadie. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años trabajo”, dijo.

Y añadió: “La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, no va con mi personalidad”.

Al respecto, el alcalde Mauricio Tabe indicó, también en redes sociales que desde el gobierno le pusieron el dedo a su papá, pero que lamento mucho su reacción. "Nada la justifica".



Preparan denuncia contra agresor de trabajador de INVEA

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) informó que colocaron sellos de suspensión de actividades al establecimiento "Don Eraki", ubicado en la colonia Escandón, Miguel Hidalgo, al no acreditar la documentación necesaria para su operación.

Detalló a EL UNIVERSAL que se realizó visita a edificación y al no exhibir la documentación que acreditara su legal funcionamiento, se procedió a la suspensión de actividades.

Sobre la agresión que sufrió un trabajador de Ivea tras colocar los sellos de clausura, el Instituto de Verificación Administrativa detalló que se presentará una denuncia a la persona que amenazó con un cuchillo al personal.

Con información de Salvador Corona y Omar Díaz.