El caso de la muerte de Octavio Ocaña volvió a dar de qué hablar luego de que el papá del intérprete de "Benito Rivers" asegurara saber quién presuntamente mató a su hijo.

Estas declaraciones fueron dadas a conocer a través del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde además, Octavio Pérez, papá del actor, dijo que las pruebas de peritajes particulares que el pidió llevar a cabo han sido positivas a su favor.

"Todo salió positivo a favor de nosotros, mi hijo no se dispara como lo he reiterado, a mi hijo lo mataron los policías", aseguró.

También dijo que en aproximadamente dos meses dará a conocer "cómo están las cosas" y aseguró que él mismo va a estar presente cuando giren las órdenes de aprehensión contra los policías que, puntualiza, estuvieron involucrados en el posible homicidio de su hijo.

"Ya podemos girar la orden de aprehensión contra ellos [...] nada más por el puro hecho de cómo hicieron las cosas, ellos ya tienen el problema encima".

Octavio Pérez dijo que se realizaron pruebas con el arma de fuego con la que presuntamente dispararon en contra del joven actor y dijo saber quién es el policía que lo hizo.

"Hicieron pruebas con el fusil o la metralleta y parece que ese policía es el que mata a mi hijo", comentó.

Mencionó que las declaraciones brindadas solo son un adelanto de la investigación en curso, pero aseguró ir por buen camino con la pesquisa.

"No me quiero alargar [...] es un adelanto que les doy que vamos por muy buen camino" dijo el padre de Octavio Ocaña.

Al cuestionarlo sobre el ritmo de la investigación luego de haber transcurrido nueve meses desde la muerte de su hijo, Octavio Pérez aseguró que van "muy rápido" en el proceso de conocer las posibles causas del fallecimiento de Octavio Ocaña, y tomó como ejemplo el caso Ayotzinapa, del cual puntualizó que "hay gente que pasan 10 años como lo de Ayotzinapa y no saben quién los mató, y todos sabemos quién los mató, nada más que no levantaron la voz [...] y no llegaron a las últimas consecuencias como lo he llegado yo".

Al no aceptar la versión que emitió la Fiscalía mexiquense, el padre del actor del programa Vecinos mencionó que contrató a peritos y abogados que lo ayudaran a conocer la verdad sobre la muerte de su hijo que, reitera, fue un homicidio ejecutado por los policías municipales que lo perseguían.

"No me puedo adelantar a los hechos, pero tenemos profesionales, peritos profesionales en la materia".

De acuerdo con la versión brindada por la policía del Estado de México, Ocaña falleció cuando accidentalmente se disparó con un arma de fuego que él portaba, luego de ser perseguido por autoridades del municipio de Cuautitlán Izcalli, quienes aseguran le marcaron el alto para realizarle una revisión, pero el actor trató de huir, ocasionando que chocara contra un montículo de tierra sobre la autopista Chamapa-Lechería, lo que derivó en un balazo accidental que le ocasionó la muerte.

El padre del actor fue contundente al decir que presentará a los posibles responsables del presunto homicidio de su hijo y señaló que se trata de nueve policías quienes estarían involucrados con el deceso del histrión.

"Yo creo que voy a ser la primera persona que va a presentar a nueve policías, así te lo digo, eso sí te lo puedo decir y jurar [...] incluyendo los dos que le dispararon", declaró Octavio Pérez.

