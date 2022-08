PAN y PRD postularán “al mejor posicionado” para pelear gubernatura del Edomex

Las dirigencias del PAN y PRD acordaron postular como candidato a gobernador del Estado de México “al mejor posicionado”, en un encuentro que sostuvieron Marko Cortés y Jesús Zambrano, junto con los coordinadores de las bancadas mexiquenses panista y del Sol Azteca, Enrique Vargas del Villar y Omar Ortega.

Enrique Vargas del Villar quien lo mismo se ha reunido en las últimas semanas con ex presidentes como Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, esta tarde lo hizo con la dirigencia del PRD encabezada por Jesús Zambrano, para lograr acuerdos rumbo a la elección del próximo gobernador del Estado de México.

Lee también: De origen Cubano, el médico que murió tras ser herido de bala en ataque a hospital de Ecatepec

“El acuerdo con el PRD fue postular al mejor posicionado”, el que le den los mejores números, afirmó Enrique Vargas del Villar, luego de reunirse en un restaurante de la Ciudad de México con Jesús Zambrano, Omar Ortega, Marko Cortés y Anuar Azar, líder estatal del PAN.

El virtual candidato del PAN a la gubernatura mexiquense hoy indicó “Si los números no me dan a mí me sumaría, pero si me favorecen yo tengo que encabezar” la alianza del PAN-PRI-PRD para ganar el Estado de México.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rcr