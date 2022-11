PAN ve encuesta sobre CDMX de El UNIVERSAL con buenos ojos; "creció un 7% en 6 meses", dice Andrés Atayde

Andrés Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México, vio con buenos ojos la encuesta publicada hoy por EL UNIVERSAL en la que Morena lidera las preferencias electorales.

Explicó en entrevista que, aunque la “alianza oficial” Morena-PT-PVEM tiene una ventaja sobre la alianza 'Va por la CDMX', integrada por el PAN-PRI-PRD, observan un crecimiento sostenido del PAN en la capital del país, de un 7% en seis meses.

Este crecimiento de su partido, dijo, propicia una disminución de Morena en la capital del país, y resaltó que este ejercicio no considera a los indecisos, ni la tasa de no respuesta.

“La elección del 2021 nos enseñó que la tasa de no respuesta e indecisión se da en torno al bloque opositor, es decir, saben que no quieren a Morena. Las encuestas confirman que la ciudad está dividida y que no hay nada para nadie. Sin embargo, un mejor análisis se puede hacer con la no respuesta y los indecisos, ya que la oposición todavía tiene techo de crecimiento, a diferencia de Morena”, apuntó.

De igual forma, dijo, el PAN capitalino sabe que debe seguir haciendo su trabajo: buenos gobiernos en las alcaldías, buenas propuestas en el Congreso capitalino y generar un proyecto de la Ciudad que merecemos todas y todos.

“Solamente así podremos competir y ganar. Redoblaremos esfuerzos para cumplir con la confianza que nos están teniendo en la CDMX”, agregó.

Hoy, EL UNIVERSAL publica una encuesta en la que se señala que la alianza Morena-PT-PVEM lidera la contienda por la Jefatura de Gobierno con 50% de la preferencia efectiva; mientras que el bloque de la oposición, integrado por el PAN-PRI-PRD, obtendría 40% de la intención de voto, 10 puntos por debajo. Movimiento Ciudadano (MC) sumaría 9%.

