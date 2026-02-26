Más Información

La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, la panista Olivia Garza, afirmó que la ampliación de la consulta del proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD), anunciada ayer por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no resuelve el problema de fondo: la falta de apertura y pluralidad real en el proceso.

Dijo que no se trata de extender plazos, sino de garantizar una consulta auténticamente ciudadana.

“Las consultas deben salir de los espacios controlados por el gobierno. Tienen que llevarse a plazas públicas, mercados, universidades, parques y colonias”, enfatizó.

