El representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Andrés Sánchez, interpuso una queja en contra de la precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, por presuntos actos anticipados de campaña.

En su queja detalla que Brugada Molina asistió a dos eventos de precampaña de Claudia Sheinbaum este 6 de enero en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan, en donde, si bien no tomó la palabra, fue nombrada y posicionada por la aspirante presidencial y por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

“Los hechos acreditados pretenden posicionar indebidamente y fuera de los periodos de precampaña y campaña a Clara Marina Burgada Molina, frente al electorado de la capital, en relación con la candidatura de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior altera la equidad en la contienda, ya que visiblemente se trata de actos anticipados de campaña”, señala el escrito de queja.

Por lo anterior, esta queja también se interpuso en contra de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Morena, PT y PVEM.

“Debe considerarse que las personas que hicieron uso de la voz, y que directamente emitieron los mensajes que constituyen actos anticipados de campaña, fueron Claudia Sheinbaum Pardo y Mario Delgado Carrillo, quienes desde luego, son militantes de Morena, además de precandidata y dirigente nacional del mismo, respectivamente. En ese sentido, es evidente que, por lo que hace a dichas personas, el elemento personal está colmado”, indica la queja.

Se especifica que el hecho de que Clara Brugada no haya hecho uso de la voz, no implica que esté exenta de responsabilidad y que no haya realizado acto u omisión sancionable, “sino que, por el contrario, en el caso concreto, es evidente que la denunciada conoció de primera mano los hechos porque se encontró presente en ambos eventos y en ningún momento realizó alguna acción tendiente a detener la evidente violación a la equidad en la contienda”.

Andrés Sánchez acompañó esta queja con notas informativas de los eventos como prueba de este presunto posicionamiento.

“Entró a ambos eventos con Claudia Sheinbaum, paseándose, saludando y tomándose fotos con la multitud, buscando la atención y haciendo notar su participación en condición de coprotagonista, sin ningún asomo de discreción o de pretender dar un simple acompañamiento a la precandidata mencionada en primer término. Subió al templete, permitió que se le presentara, alzó los brazos frente al público buscando ser observada y se sentó al lado de Claudia Sheinbaum”, refiere la queja.

El representante del PAN ante el IECM pide que por esta promoción indebida se le prohibía el registro a la exalcaldesa de Iztapalapa.

