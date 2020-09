PAN CDMX cuestiona los primeros dos años de gobierno Claudia Sheinbaum

El Segundo Informe de Labores de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sólo contiene “supuestos” avances en economía, salud, seguridad y política social, denunciaron el presidente del PAN de la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, y diputados locales de ese partido.



Por ello, en conferencia virtual, los panistas reiteraron en calificar como “perdidos” los primeros dos años de gobierno de Sheinbaum, y lamentaron que en lugar de dar resultados, “está más preocupada por promover su imagen con una campaña propagandística que no corresponde a su política de austeridad”.



“No puede haber un despliegue propagandístico como este, principalmente de quien debería solucionar estos problemas. Como ellos mismos decían, no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre. Eso es totalmente hipócrita, incoherente y una falta de respeto total hacia la crisis sanitaria, económica y de seguridad que viven las y los capitalinos”, sostuvo Atayde Rubiolo.



Insistió que “cero y van dos años en los que ha sido incapaz de cumplir su promesa de bienestar a los capitalinos”, por lo que retó a Sheinbaum Pardo a presentar un informe realista y no mentir, ya que lo único donde hay un intento de avance es en la digitalización de trámites.



“Reto a la doctora Sheinbaum, a que me diga un solo rubro, una sola materia, un solo problema que su gobierno haya resuelto. Uno solo donde estemos mejor que antes. No estoy aquí para defender gobiernos anteriores, sino para hacer un diagnóstico lo más objetivo posible, de qué es lo que estamos viviendo, pues en 23 años que la izquierda ha gobernado, en estos dos años hemos retrocedido aún más”, destacó el líder del blanquiazul.



A su vez, el vicecoordinador del PAN, Christian Von Roehrich, llamó al Gobierno central a anticiparse de lo que es irreversible, el recrudecimiento de una crisis económica por la pandemia que vendrá acompañada de un repunte en la incidencia delictiva, en actos como el homicidio doloso, feminicidios, robo a casa-habitación y a vehiculo.



“Nos resulta claro que los retos en materia de seguridad en la Ciudad, son mayúsculos, a pesar de que se nos diga que esta urbe es más segura que muchas otras del país. No lo han demostrado. Todavía estamos por encima del promedio nacional de los delitos”, acusó el panista.



Mientras tanto, Margarita Saldaña Hernández manifestó su preocupación por el nulo apoyo a la comunidad artística y cultural, así como a los grupos indígenas, quienes han sido uno de los sectores más afectados por la paralización de actividades en diversos espacios públicos.



“No hemos visto ningún tipo de apoyo real a este sector. Por eso propusimos que a los artistas se les considerara como trabajadores no asalariados, a fin de que recibieran el Seguro de Desempleo. Sin embargo, por su condición no se logró y hoy están desprotegidos”, afirmó la también presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local.



Por su parte, la diputada América Rangel cuestionó al Gobierno local sobre la compra a sobreprecio de ventiladores, así como la contratación de personal médico proveniente de Cuba para la atención del Covid-19.



“¿Por qué el Gobierno de la Ciudad compró ventiladores a sobreprecio del 400%, y por qué se gastaron más de 135 millones de pesos en los médicos cubanos, mientras no cubrió las necesidades básicas del personal médico mexicano?”, cuestionó la legisladora.



Al intervenir, el diputado Diego Garrido López señaló la falta de pruebas masivas para la detección oportuna de Covid-19, por lo que advirtió el posible uso electoral que se le pueda dar a la vacuna el próximo año.



“Cuál será el blindaje electoral para cuando llegue la vacuna, ya que estaremos justamente iniciando precampañas e incluso, campañas, lo que puede dar visos de que se pueda usar electoralmente y coaccionar el voto con este tema”, subrayó.



A su vez, el diputado Héctor Barrera Marmolejo refirió que el 82% de los citadinos se sienten inseguros, pese a que en la Ciudad la Guardia Nacional tiene funciones.



“Y hoy a más de un año que está presente la Guardia Nacional, y que anunciaron también su participación en la Ciudad, no hay resultados claros, ni palpables que den certeza de una percepción diferente de seguridad a los capitalinos; hay detenciones significativas”, acusó.



Para la diputada Patricia Báez Guerrero, uno de los problemas más graves generados con la pandemia, fue la pérdida de empleos y el cierre de pequeñas y medianas empresas, lo cual tiene como consecuencia el decrecimiento de la economía local.



Incluso, acusó que la entrega de seguros de desempleo y créditos fue muy reducido en montos, “por lo que en Acción Nacional exigimos en un principio la condonación de diversos impuestos durante los primeros meses de la pandemia. Era necesario para mantener abierta la planta productiva de la Ciudad, pero hubo oídos sordos”, dijo.



Sobre la política social, Pablo Montes de Oca habló sobre el programa Mercomuna, del que afirmó “fue un esfuerzo muy escaso para fortalecer la economía popular, pero ya ha sido cancelado, lo que agrava aún más la situación”.



Señaló que ahora con el regreso a las clases, las cosas se complican para los hogares, porque hay varios que no cuentan con televisión y las familias deben hacer gastos adicionales para adquirirlos, lo que dificulta tomar clases a distancia.



Jorge Triana Tena, por su parte, instó a la jefa de Gobierno a dar la batalla frente al Federación por más recursos para la Ciudad durante el ejercicio presupuestal 2021, tratando de recuperar el Fondo de Capitalidad.



“Es obligación del Gobierno Federal otorgarnos este recurso, ya que somos la sede de los Poderes federales, pero no contamos con una aliada en la Jefatura de Gobierno. Claudia Sheinbaum no es nuestra aliada en este tema del Fondo de Capitalidad, y ha quedado de manifiesto en varias ocasiones”, lamentó.





