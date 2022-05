PAN busca que investigaciones donde haya negligencia de servidores públicos no se clasifiquen como reservadas

Los diputados Christian Von Roehrich, Federico Döring, Héctor Barrera, Doring, Luis Chávez y América Rangel, presentaron una iniciativa para que ya no se clasifiquen como reservadas, las investigaciones periciales donde haya víctimas por negligencia u omisiones de servidores públicos de la Ciudad.



Dicho instrumento legislativo, explicaron los legisladores deriva de “la resistencia que tuvo la jefa de Gobierno al presentar el informe final de la empresa DNV acerca de los peritajes de la Línea 12”.



“Esta iniciativa da garantía que nunca más exista un Gobierno en esta Ciudad que tenga que guardar información porque no le conviene, un Gobierno que trate de esconder la realidad de una tragedia”, coincidieron.



De acuerdo a los panistas, el Gobierno debe responder a su responsabilidad y no evadirla porque “los sueños de Sheinbaum para ser presidenta puedan desvanecerse”, aseguró la fracción del PAN en el Congreso.



La legislación contempla reformas a los artículos 185 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; y 55 de la Ley de Víctimas, ambos ordenamientos de la CDMX, en materia de impedimento a la prohibición de reserva de información tratándose de investigaciones periciales de las que se desprenda la probable comisión de delitos por parte de servidores públicos.



lr