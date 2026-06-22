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La dirigencia del PAN en la Ciudad de México denunció que estamos viviendo el “Mundial de las tranzas del bienestar”, pues las obras comprometidas por el Gobierno capitalino se han entregado a destiempo, incompletas o ha existido un sobrecosto en las mismas.
En rueda de prensa, encabezada por la líder local del PAN, Luisa Gutiérrez, se denunció, por ejemplo, que la calzada flotante sobre Avenida de Tlalpan, además de que es inservible y está inconclusa, tuvo un sobrecosto de mil 130 millones de pesos. Asimismo, la ciclovía que se construyó sobre mencionada arteria, tiene irregularidades por 6.3 millones de pesos.
De igual forma, mencionó el diputado local Ricardo Rubio, hay irregularidades por 213 millones de pesos en la remodelación de las estaciones del Metro, que hoy se entregaron. Ironizó que hay más memes que beneficios en estos trabajos.
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Por su fuera poco, dijo, la pinta de ajolotes y puentes peatonales fue un gasto innecesario por más de 73 millones de pesos.
“El motivo de esta conferencia de prensa es denunciar públicamente que las obras del Mundial en la Ciudad de México, lejos de ser beneficiosas, están siendo, probablemente, un jugoso negocio para el Gobierno y ni siquiera se están viendo los beneficios para las y los capitalinos”, comentó.
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En este sentido, el vocero del PAN CDMX, Federico Döring, apuntó que con los Fan Fest la Ciudad perdió recursos, y recalcó que los derechos de transmisión de los partidos tampoco fueron regalados.
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“No es cierto que los 135 millones de pesos sean gratis, la Ciudad perdió ese dinero, lo pagaron las empresas sí, pero no como donación a la Ciudad, sino como guante publicitario de FIFA, por eso al cubrir ellos los derechos de transmisión se anuncian gratuitamente, pero pareciera que el Gobierno es la FIFA, toda la contraprestación es para la FIFA y no para la Ciudad”, sostuvo.
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Precisó que en pleno Mundial el gobierno de la Ciudad está haciendo estas “tranzas”.
Luisa Gutiérrez llamó a la Secretaría de la Contraloría a acelerar las investigaciones por la calzada flotante inconclusa para que no suceda como muchas otras investigaciones, que se mantienen en simples carpetas y en un escritorio.
“Este tipo de denuncias evidencia la corrupción de la pintura amarilla, morada y la empresa favorita de Clara Brugada desde sus tiempos en la alcaldía Iztapalapa; “exigimos por supuesto una investigación que conduzca a las sanciones correspondientes”, sostuvo.
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