Pago de predial en CDMX, a paso lento; crece en Naucalpan

Aun cuando ya comenzaron los descuentos por el pago adelantado de impuestos en la Ciudad de México, este martes se observó a pocas personas acudir a las oficinas de la Tesorería o a los kioscos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Durante un recorrido hecho por EL UNIVERSAL a la Tesorería, ubicada en la colonia Doctores, se pudo apreciar a pocos contribuyentes, y los que acudían eran adultos mayores acompañados por algún familiar, a fin de aprovechar el descuento de 8% que hay en enero por pago anualizado.

María de los Ángeles Vega llegó en silla de ruedas, acompañada por su hija. Comentó que le realizaron un estudio socioeconómico y la citaron para realizar su pago con su respectivo descuento.

“A mí me hicieron una ayuda y me citaron en estos días y me dijeron que ya estaba abierto [para pagar], por eso vengo. Me descuentan mucho. (...) Me dieron mucho apoyo”, contó la adulta mayor, quien vive en la alcaldía Venustiano Carranza.

María Hernández, de Iztapalapa, también aprovechó el descuento anualizado de 8% en el predial. “Me parecen muy bien estos descuentos, en especial para mí que no trabajo, (...) debemos aprovechar todos los descuentos que nos dé el gobierno”, dijo.

Por el pago anual anticipado de predial en enero se realiza un descuento de 8%, y es 5% si acuden en febrero, cuota fija de 58 pesos bimestrales a grupos vulnerables y adultos mayores a partir de 59 años, y 30% en predial si el valor catastral excede los 2.4 millones de pesos.

Aumenta recaudación mexiquense

En los municipios metropolitanos del Valle de México, los descuentos van de 8% hasta 50% para adultos mayores cumplidores. En ayuntamientos como Naucalpan se incrementó 40% la recaudación del impuesto predial.

En el primer día de operación “recaudamos 10 millones, este 2 de enero, primer día hábil, recaudamos 14 millones de pesos”, indicaron autoridades.

Otros ayuntamientos como Nezahualcóyotl, para incentivar a los contribuyentes a que cumplan con el pago de los impuestos de predial y agua, rifarán automóviles, pantallas, así como aparatos electrodomésticos. Con información de Emilio Fernández