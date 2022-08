Operadores descartan que trámites para regular ambulancias privadas sean "engorrosos"

Los trámites para cumplir con la regulación de las ambulancias privadas no han sido “engorrosos”, dijo José Luis Méndez, apoderado legal y uno de los operadores de la empresa Vida Uno, quien aseguró que, los que se dedican profesionalmente a los servicios prehospitalarios, pueden cumplir con la normativa.

Y es que la mañana del martes, una de sus unidades se posicionó en la Glorieta del Ahuehuete -lugar en donde suelen hacer “base” ambulancias denominadas patito-, para mostrar cada una de las características con las que cuentan y que les hizo recibir la certificación y la calcomanía en el parabrisas que indica que cumplieron con los trámites ante la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud, y con las placas por parte de la Secretaría de Movilidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que cada año la empresa Vida Uno realiza sus certificaciones y que al haber cumplido con las nuevas fechas dictaminadas por el Gobierno de la Ciudad, dan mayor seguridad a sus clientes.

Lee también: Video. Karla, la joven que mató a su madre y a su tío, había denunciado a vecinos por amenazas y abusos sexuales

Pidió que los capitalinos no se dejen engañar por las ambulancias patito y que el próximo 23 de agosto que inicia los operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para detener unidades que no cumplieron con las especificaciones, no haya arbitrariedades, ni abusos con los que sí cumplieron.

El próximo 22 de agosto concluye el periodo para que las ambulancias privadas se regulen ante las autoridades capitalinas, para otorgar herramientas para la identificación de las ambulancias irregulares.

Será este 23 de agosto cuando empiecen los operativos por parte de oficiales de la Subsecretaría de Tránsito, para detectar y detener ambulancias patito, para ello, recibieron capacitación para poder identificarlas.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr/cls