Ojalá le den 70 años; familiares esperan sentencia contra Francisco N, feminicida de Ingrid Escamilla

Diversas organizaciones feministas protestan en el exterior del Reclusorio Oriente, pues este día se lleva a cabo la audiencia en la cual se dictará sentencia contra Erick Francisco, feminicida de Ingrid Escamilla, sus familia y diversos colectivos piden una condena ejemplar contra el imputado quien cometió el crimen el pasado 9 de febrero del 2020.

“Esperamos que le den 70 años, que son pocos para la dimensión del hecho que le hizo, sentimos que la condena es muy baja; no me va a devolver a mi hija, pero que sirva de experiencia, porque los feminicidios no paran”, expuso la mamá de la víctima afuera del penal.

Según el expediente del caso, desde el pasado lunes 5 de septiembre se debió dictar sentencia definitiva contra el feminicida, pero las autoridades aplazaron la audiencia para este dia, lo que causó molesta a los familiares y a diversos colectivos que buscan que el crimen no quede impune.

Como se recordará, Ingrid Escamilla de 25 años, murió a manos de quien fuera su pareja sentimental el pasado 9 de febrero de 2020 en su casa, luego de que Erik Francisco "N", de 46 años, la apuñaló en el cuello tras una pelea; el hijo del agresor atestiguó cómo su padre le quitó la piel y varios órganos a Ingrid.

La víctima ya había denunciado que Francisco por violencia, sus familiares aseguran que ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo caso a sus palabras. La imagen del cuerpo de la joven degollada se difundió en los medios de comunicación, lo que la postre derivó en la llamada "Ley Ingrid", la cual prohíbe que castiga hasta con diez años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio, vídeo, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal o condiciones personales de una víctima.

axl