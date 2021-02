La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ofrece recompensas hasta de 500 mil pesos para quien o quienes proporcionen información que ayude a localizar a Natali Carmona Hernández y Guadalupe Pamela Gallardo Volante, que tienen más de tres años reportadas como desaparecidas.



Según los expedientes del caso, Natali Carmona Hernández fue vista por última vez por su familia el 27 de enero de 2019 al salir de su casa en San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.



A casi tres años, sus padres denunciaron que no hay avances en cuanto a su posible localización y continúan las omisiones tanto por la Fiscalía de la capital como de Puebla, pues el caso se lleva por las dos dependencias.



Mientras que Guadalupe Pamela Gallardo Volante fue reportada desaparecida en Tlalpan; desde entonces, su familia denuncia que no hay avances en la búsqueda de la joven que el pasado 6 de septiembre cumplió 25 años de edad.



Debido a la falta de avances en la investigación por la desaparición de Pamela, el año pasado, familiares, colectivos y personas solidarias, colocaron un contador de desaparecidos frente a la Fiscalía General de Justicia de CDMX; el objetivo es recordarle a la dependencia que no ha hecho lo necesario para buscarla y encontrarla.

Gaceta Oficial 25-02-2021. Lineamientos para apoyo económico a personas verificadoras en el programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias”; @FiscaliaCDMX ofrece recompensa para la localización de 2 personas. https://t.co/ZyvJqGlv6h pic.twitter.com/V1JbaFwwK7 — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) February 25, 2021

