La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró su compromiso de ampliar los servicios médicos de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la Ciudad de México.

“Nos comprometemos el día de hoy a ampliar los servicios de esta unidad, integrando especialistas de infectología, reumatología y a tener una clínica de heridas, así como a fortalecer, también, para otros temas que necesariamente se requiere un asunto mayor, hospitales de segundo y tercer nivel, con los que debemos de tener coordinación, como el Hospital General de México, el Hospital Rubén Leñero y el Instituto Nacional de Nutrición”, dijo la mandataria capitalina.

Afirmó que el objetivo será brindar “la mejor atención” a aquellos casos que requieran de cuidados especializados, sin discriminación hacia las personas.

“Como gobierno, es nuestra labor que las personas trans puedan acceder a la salud sin prejuicios, que tengan trabajo sin ser discriminadas, puedan estudiar sin miedo, caminar por las calles sin esconderse y que puedan vivir, simplemente vivir, como cualquiera”, explicó Brugada.

En el marco del Día de Visibilidad Trans, la mandataria afirmó que en su gobierno no se aceptará la transfobia ni ningún tipo de discriminación ni violencia. “Somos un ejemplo en todo el país sobre la lucha por los derechos de las personas trans. Y seguimos diciendo con fuerza: no hay democracia sin diversidad y no hay justicia sin inclusión. (...) El respeto a los derechos no es opcional, es una obligación”, subrayó.

La titular de la Secretaría de Salud, Nadine Gasman, destacó que a través de esta unidad la administración capitalina busca contribuir en la prevención y brinda servicios de salud gratuitos a la comunidad trans y sus familias, sin estereotipos, estigmas y discriminación.

“Estamos reforzando el compromiso con la ampliación de servicios de salud especializados, vamos a expandir las clínicas Condesa con estaciones Condesa; vamos a abrir una nueva clínica en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la que vamos a incluir servicios para las personas trans y también en las 100 Utopías que va construir nuestra jefa de Gobierno vamos a brindar atención médica integral”, señaló.

Por la tarde, la comunidad trans de la Ciudad de México se movilizó por cuarto año consecutivo.