Chalco, Méx.— Cuarteaduras en paredes, lozas, pisos, en diferentes habitaciones y hundimientos diferenciados son los que se registran en decenas de viviendas de las calles Oriente 34 y Oriente 35, además de otras que cercanas de la colonia Unión de Guadalupe por las obras de construcción del Colector Solidaridad, el cual forma parte de los proyectos hidráulicos para evitar las inundaciones en esa zona de Chalco.

Las obras iniciaron en noviembre del 2022 y meses después los habitantes de esa comunidad chalquense dieron a conocer los daños que han sufrido desde entonces sus inmuebles por las excavaciones que se han realizado para la introducción de tubería de gran tamaño y la operación de maquinaria de tonelaje mayor que cimbra las casas que se encuentran en toda esa área.

“De forma grave yo creo que como unas 20 y hay como 50 que tienen afectaciones ligeras, pero ya vemos daños en lo que son los castillos, en las lozas, la separación en los lotes, el cambio de suelo que ya no van de bajada o de subida, sino que ya está todo como encontrado”, contó Laura, habitante de la calle Oriente 34.

Lee también: Lideran Ecatepec e Iztapalapa robo de motos en el Valle de México

“Está muy dañada mi casa, ya se tiró la parte de arriba porque se abrió, se hizo una grieta bastante grande y peligraba que cayera hacia acá, entonces mejor la tiramos y adentro está dañada la pared, toda la barda tiene fisura y el piso también está inclinado. A raíz de la construcción de la avenida es cuando se ha visto más. Nos vinieron a hacer un censo, pero no nos dieron ningún documento”, comentó Evangelina Cruz Gracia, residente de la Unión de Guadalupe.

“Estoy pidiendo apoyo para mi vivienda que se me cuarteó mi piso, mi techo, mis muros se partieron desde que empezaron a excavar el pozo de la lumbrera al pie de mi casa. Se fue la casa de lado. Me han venido a revisar, pero nadie me deja un papel donde digan que esos son los daños, va a acudir aquí, no tengo ningún amparo de mi vivienda, tampoco tengo dictamen de Protección Civil”, relató Leonor Salazar Juárez, otra residente.

A las familias que ocupan esas casas no les han dicho las autoridades locales y estatales si su vivienda puede o no ser habitable. Tampoco la constructora contratada por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) les ha ofrecido la reparación de las afectaciones, señalaron los vecinos.