Nuevo edil de Valle de Chalco: seguiremos proyecto de Tenorio

Valle de Chalco, Méx.— Armando García, quien sustituyó a Francisco Tenorio, asesinado la semana pasada, ayer rindió protesta como edil de Valle de Chalco.

En sesión de Cabildo en la que estuvieron presentes los integrantes del cuerpo edilicio, Raúl Domínguez Rex, subsecretario de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno, tomó la protesta al edil suplente que estará al frente de lo que resta de la administración 2019-2021.

El domingo anterior, Francisco Tenorio, quien fue baleado por un joven al que le dio aventón el martes 29 de octubre en la Unidad Habitacional Geovillas de la Asunción, recibió un homenaje de cuerpo presente en la explanada municipal para luego ser sepultado en un panteón de Juchitepec.

Nueve días después del atentado que a la postre provocó la muerte del alcalde vallechalquense, su suplente asumió de manera oficial el puesto.

El nuevo edil reconoció el riesgo que representa encabezar el ayuntamiento luego del atentado que le costó la vida a Tenorio Contreras.

“La gente no puede tener un representante social con miedo, si tuviera miedo no hubiera aceptado, lo hago consciente de lo que conlleva, ya platicaremos con quien sea necesario, pero nosotros vamos a llevar un gobierno firme, echado para adelante, vamos a ver en los próximos días lo que está sucediendo”, dijo.

Por el ataque que sufrió la semana pasada el finado presidente municipal, su suplente tiene un equipo de seguridad, por lo que pidió comprensión a la gente del municipio por las molestias que esto pudiera provocar.

“Yo también le pido a la gente que lo entienda, ¿no? No me gusta porque realmente anda uno incómodo, pero es necesario porque uno está en las situaciones, otra desgracia aquí en Valle de Chalco, no sé cómo nos iría”, expresó.

El anterior alcalde estuvo en el cargo casi 10 meses y su sucesor prometió que le dará continuidad a los proyectos que inició desde el 1 de enero, cuando Tenorio Contreras asumió el cargo.

“El presidente municipal, mi queridísimo amigo, que en paz descanse, Francisco Tenorio, ya tenía un rumbo, unos proyectos.

“Le daremos continuidad a esos proyectos e iniciaremos también los que falten y haremos gestión en los niveles de gobierno, tanto como el federal como estatal para que se inicien otras obras de gran tamaño y que sean en beneficio de toda la comunidad vallechalquense”, mencionó.

La esposa de Tenorio seguirá en la presidencia del Sistema Municipal del DIF, confirmó García.

La fiscalía mexiquense no ha dado conocer avances de la investigación del asesinato.