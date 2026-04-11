Los integrantes de la Comuna 420, colectivo que administra el espacio de tolerancia y consumo de marihuana instalado en la glorieta del Monumento a Simón Bolívar, en la colonia Guerrero, dijeron que no han sido notificados sobre alguna posible reubicación.

Lo anterior, luego de que vecinos solicitaran a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el retiro de este punto de consumo, el pasado 8 de abril.

Ruby, integrante de la Comuna 420, afirmó que la utilización de la rotonda para el consumo de marihuana está acordado con el Gobierno de la Ciudad de México.

“Estos espacios ya son permitidos por el Gobierno, cualquier movimiento que se llegara a hacer o que llegara a haber este tipo de cosas, recibimos un documento y no hemos recibido como tal ningún documento, entonces, tal cual, no podemos preocuparnos hasta que llegue", declaró.

Tras encabezar un evento en la colonia Guerrero, vecinos se acercaron a la jefa de Gobierno para pedirle que el punto de la Comuna 420 sea retirado, a lo que respondió: “Me llevo ahorita este tema y con mucho gusto lo veo, lo vamos a quitar”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ruby aseguró que en caso de que se remueva el punto, las autoridades deben ofrecerles otro sitio.

“Si el Gobierno nos pidiera movernos, también nos tiene que brindar otro espacio, claro, si se está solicitando cualquier tipo de movimiento”, señaló.

La activista dijo que los integrantes del colectivo no realizan ninguna actividad de comercio de marihuana en el lugar y que los vecinos de la colonia Guerrero que piden que el espacio 420 sea removido, los están criminalizando.

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