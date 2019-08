No soy súper secretario, afirma Espino

[email protected]

Naucalpan, Méx.— “Niego categóricamente que sea un súper secretario”, afirmó Manuel Espino al rechazar en entrevista con EL UNIVERSAL, que el Reglamento Orgánico Municipal que revocó el Cabildo le otorgue facultades extraordinarias.

No obstante, indicó que ante las tentaciones y actos de corrupción que prevalecen entre algunos servidores públicos es necesario que la Secretaría de Gobierno, que él encabeza, supervise, acompañe y apruebe todos los operativos y expedición de licencias de funcionamiento que emiten secretarías municipales como Desarrollo Económico y Urbano, Protección Civil y Seguridad Pública.

El miércoles, 18 de 20 integrantes del Cabildo aprobaron la revocación del Reglamento Orgánico Municipal publicado en la Gaceta porque aseguraron que dotaba de atribuciones extraordinarias a la Secretaría de Gobierno y no lo habían avalado.

“Es una falacia, esto tiene un trasfondo político que no me preocupa, ni a la presidenta —Patricia Durán—, los regidores y síndicos traen intereses, unos partidista, otros por un proyecto personal, otros para lograr que se les concedan ciertas prerrogativas” que, dijo, no están establecidas en ninguna ley.

Integrantes del Cabildo que “están buscando proteger a alguien, casualmente” actúan así cuando se debía destituir a Janet Minutti, secretaría de Desarrollo Económico, luego de presuntas denuncias por corrupción.

Espino retó a cualquier regidor “a que me acrediten un acto de corrupción y pido disculpas. ¡Ah! pero yo descubro uno de quien sea y lo denuncio”.

“Al secretario del Ayuntamiento [Mauricio Lozano Aguirre] le tengo plena confianza, es un hombre probo, honrado, profesional, él es incapaz de emitir un documento falso pero bueno, si los regidores creen que hubo eso, que lo demuestren, que hagan lo que consideren”, dijo.

Externó que la Secretaría de Gobierno “fue aprobada e incorporada al Bando Municipal por el Cabildo, mismo que elaboró y aprobó el reglamento, si al final se publicó en la Gaceta una versión distinta no es mi responsabilidad, ni tuve injerencia, ellos son los regidores, no yo, yo no tengo injerencia”, externó.