“No se va titular de la Secretaría de Mujeres”

[email protected]

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no solicitará la renuncia de la titular de la secretaria de las Mujeres, Gabriela Rodríguez, quien en marzo llamó “feminazis” a las mujeres que exigen su derecho a tener un vagón exclusivo en el Metro.

“Ella lo podrá explicar y tendrá sus razones, pero que ella lo explique. Ayer [miércoles] hablé con ella y establece las razones de usar esa palabra [sin embargo], no me parece correcto (…) no se puede sacar de contexto, aunque no estoy de acuerdo que utilice estas palabras”, explicó.

En conferencia de prensa, la mandataria local dijo que Rodríguez Ramírez empleó ese término al referirse a un caso donde una persona trans fue golpeada. Por lo anterior, descartó que en estos momentos tenga contemplada la renuncia de la secretaria.

“Ella tiene que explicar en qué contexto hizo esta afirmación, este dicho, y a mí no parece correcto que siendo secretaria de las mujeres la utilice”, externó.

Posteriormente en redes sociales la titular de la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, ofreció una disculpa pública por llamar “feminazis” a las mujeres que se oponen a que hombres se suban a los vagones exclusivos durante una conferencia que ofreció en marzo pasado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

La funcionaria capitalina explicó que usó un “término absolutamente incorrecto” para referirse a esas mujeres, y dijo que son parte de las descalificaciones que “atentan contra los principios y la lucha histórica”.

El miércoles usuarias en Twitter utilizaron el hashtag #RenunciaGabriela por las declaraciones que hizo en la UNAM y otros medios de comunicación, y al presentar su disculpa nuevamente le solicitaron que deje el cargo.

El dicho. Rodríguez Ramírez participó en marzo pasado en un coloquio en la Facultad de Filosofía y Letras sobre El papel de las mujeres en la 4T cuando fue cuestionada sobre qué otras medidas implementarían las autoridades para garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte además de los espacios exclusivos.

“Los vagones exclusivos tienen como dos décadas y 90% está de acuerdo con su uso. Por supuesto que van más cómodas, bueno pero luego hay unas cosas de las ‘feminazis’ que se sube un cuate y lo quieren matar”, respondió.