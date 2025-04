La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que emitirá una circular para que se cuide el mensaje que se envía en eventos musicales en la Ciudad de México, pues advirtió que no se puede promover la violencia a través de la música, por ejemplo en conciertos de corridos tumbados.

“Nos sumamos por supuesto a que el género musical no se combate, sino que es el mensaje el que tenemos que cuidar, la Ciudad va a generar una circular para todos los eventos que se lleven a cabo desde el gobierno, en los salones de gobierno, en infraestructura cultural, con esta perspectiva; hablar, platicar y garantizar que en la ciudad no caigamos en este tipo de acciones culturales que no ayudan para nada a construir paz”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que no significa que se esté en contra de ningún género musical, sino que se deben cuidar los mensajes que se envían con estos géneros musicales.

Lee también Clara Brugada destaca mensaje de “cero impunidad” en caso del feminicida serial de Iztacalco

“No podemos estar promoviendo la violencia a través de la música, no podemos tener eventos en donde, como en algunos lados -afortunadamente aquí no- se tienen en pantallas a los generadores de violencia y generando en nuestra juventud y en la población una inducida cultura para que los jóvenes quieran ser igual que algunos generadores de violencia”, dijo.

Lo anterior, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum, se pronunció por la resignificación de dicho género musical y no únicamente prohibirlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/cr