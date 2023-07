El jefe de Gobierno, Martí Batres afirmó que no se tiene registro de que haya una tendencia especial de robos a joyerías en plazas comerciales de la Ciudad de México, tras los hechos en Plaza Tepeyac y Plaza Antara, ambos ocurridos en las últimas semanas.

En conferencia tras encabezar el gabinete de seguridad de Iztapalapa, el mandatario precisó que tras el robo que tuvo lugar en Plaza Antara, el pasado 26 de junio, se comentó si existía alguna "situación atípica" relacionada con este tipo de eventos, lo cual fue descartado.

"Inmediatamente cuando ocurrió el caso de Antara comentamos con el secretario (de Seguridad) con nuestra área que hace todas las estadísticas de la ADIP, comentamos si teníamos alguna situación atípica que estuviera ocurriendo y la información que nos dieron es que no hay una tendencia especial que se esté registrando, llaman la atención los hechos sobre todo por la difusión que llegan a tener pero no hay una tendencia particular que esté ocurriendo", indicó.

Batres adelanta que hay avances en investigación de robo en Plaza Tepeyac

A su vez, el mandatario adelantó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya tienen más pistas e robo que ocurrió este martes en Plaza Tepeyac y confió en que "vamos a tener detenidos a los responsables prontamente".

Descartan lesionados por arma de fuego durante asalto en Plaza Tepeyac

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch descartó personas lesionadas por arma de fuego durante el asalto a una joyería en Plaza Tepeyac.

"Había un reporte de una persona herida por arma de fuego, no la hay, es una persona que se golpea en la nariz con el mismo mostrador, la atendió la propia policía. No hay lesionados por arma de fuego", indicó.

El secretario detalló que durante el robo, los delincuentes se llevaron cinco objetos: una cadena, dos anillos, un reloj y un par de aretes, y aseveró que habrá avances en la información pronto, toda vez que se desplegó un operativo conjunto con el Estado de México.





