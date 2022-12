No hay nada político: dice Sheinbaum por sanciones a alcaldías de oposición

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no tienen nada político que haya más sanciones de la Contraloría General en alcaldías de oposición, y que los casos debe ser un tema administrativo o por posible corrupción.

"Aun cuando la Contraloría es parte del Gobierno central, ustedes saben que el contralor es electo por el Congreso (local) y por las características de la Contraloría no acostumbro a establecer acuerdos a quien sanciona y quién no porque no es un asunto político sino es un asunto administrativo y en su caso de posible corrupción", mencionó en conferencia de prensa.

Lee también Alcaldías del PAN, PRI y PRD, las más sancionadas

EL UNIVERSAL publicó este martes que la Secretaría de la Contraloría General ha sancionado, del 1 de octubre 2021 al 31 de octubre 2022, a 359 funcionarios, y la mayoría ha sido de alcaldías de oposición, pero también de Morena, por amonestaciones públicas y privadas, hasta indemnizar a la Hacienda Pública de la capital, suspensiones e inhabilitación, en Álvaro Obregón no se han presentado.

Lee también Para evitar infracción, jóvenes atropellan a policía en la Venustiano Carranza

No obstante, Coyoacán es hasta ahora la alcaldía que reporta más sanciones a funcionarios, con 51 casos donde hubo amonestación, suspensión e inhabilitación y penalización económica.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl